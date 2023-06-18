Биатлониста из ХМАО Дмитрия Иванова во время тренировки укусила змея

Биатлониста Дмитрия Иванова, представляющего ХМАО, во время предсезонной подготовки укусила змея.

«Во время велотренировки Диму укусила змея. Пока выясняется, был ли это уж или гадюка. На данный момент состояние оптимальное, предстоящее интервью пока под вопросом, но надеемся, что всё состоится! Давайте пожелаем Диме здоровья и поменьше кататься по траве!» — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале мужской сборной Югры по биатлону.

Фото: мужская сборная Югры по биатлону

28-летний Иванов — призёр этапов Кубка России и Универсиад. В 2017 году биатлонист завоевал две серебряные медали (спринт и гонка преследования) на Универсиаде в Алма-Ате, а в 2019 году стал чемпионом соревнований в Красноярске в гонке преследования и стал серебряным призёром в спринте.