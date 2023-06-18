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Эльвира Эберг: приоритетная задача на летней подготовке — увеличение скорости стрельбы

Эльвира Эберг: приоритетная задача на летней подготовке — увеличение скорости стрельбы
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Шведская биатлонистка Эльвира Эберг рассказала о подготовке к предстоящему сезону. Национальная команда Швеции сейчас проводит сбор в Валь-ди-Фьемме (Италия).

«Концовка сезона не была такой, какой я хотела её видеть. Но мы вернулись к тренировкам, всё идёт хорошо. В апреле я хорошо отдохнула и уже два месяца тренируюсь. Я на верном пути. Сейчас очень важно грамотно провести подготовку, потому что впереди чемпионат мира и Олимпийские игры. Мы не вносили серьёзных изменений в программу подготовки, но работа над стрельбой поменялась. Задача — стать быстрее на стрельбище. Я улучшила точность стрельбы, но теперь должна увеличить скорость. Это приоритетная задача во время летней подготовки», — приводит слова Эберг Fondo Italia.

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