«Очередной день, очередная дуэль». Тарьей Бё показал забавное видео с братом Йоханнесом

Трёхкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Тарьей Бё опубликовал в социальных сетях забавное видео, на котором играет в импровизированный футбол с младшим братом – пятикратным олимпийским чемпионом, 17-кратным чемпионом мира Йоханнесом Бё.

«Очередной день, очередная дуэль», — подписал видео старший Бё.

Ранее 34-летний Тарьей и 30-летний Йоханнес вошли в состав сборной Норвегии для подготовки к сезону-2023/2024. При этом до сентября младший Бё собирается тренироваться отдельно от команды. Это связано с тем, что Йоханнес и его жена Хедда готовятся во второй раз стать родителями, норвежец не хочет уезжать из дома в преддверии такого радостного события.

У Йоханнеса уже есть сын, которого зовут Густав. Тарьей впервые стал отцом в этом году, его сына назвали Ароном.