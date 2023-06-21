Самуэльссон: надеюсь чаще побеждать Йоханнеса Бё следующей зимой

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон рассказал, как начался его тренировочный сезон в сборной Швеции, поделился мнением о прошедшем сезоне, а также объяснил, что ему нужно сделать в межсезонье, чтобы соревноваться на высоком уровне.
«Думаю, у меня хорошо начался сезон летних сборов. Я много болел в конце сезона, и это сделало меня более мотивированным сейчас: у меня был долгий отдых, поэтому я немного более, чем обычно, готов к нагрузке. Поэтому думаю, что мы отлично стартовали.
Конечно, в прошлом сезоне я бы хотел выигрывать больше стартов на Кубке мира, я бы хотел больше конкурировать в рейтинге. Но это было невозможно: почти сразу после старта сезона я заболел, под Рождество. Потом я переключил фокус внимания на чемпионат мира, вследствие чего плохо выступал на Кубке мира, всё ради результатов в Оберхофе. И выиграть там три индивидуальные бронзы и золото в масс-старте — это что-то невероятное. Это был лучший чемпионат мира, который я когда-либо проводил. Поэтому, если забыть о болезнях, я думаю, что это один из лучших сезонов, которые у меня когда-либо были.
Для меня плохие результаты на Кубке мира — скорее, мотивация. Пару сезонов назад я был шестым в общем рейтинге, мы сражались, и некоторые гонки были действительно хорошими. Но, если я хочу побеждать в будущем, нужно забыть о том, что прошло. Я не боюсь Йоханнеса Бё: думаю, он великолепный спортсмен, который показывает множество хороших результатов, но его можно одолеть, и это то, ради чего я и множество других атлетов ежедневно тренируемся, и я думаю, что у нас есть хорошие шансы для этого.
В следующем сезоне я хочу бороться в общем зачёте, я мечтаю однажды его выиграть. В прошлые сезоны я был близок к этому, но я знаю, что однажды смогу это сделать. Конечно, чемпионат мира — это особенные соревнования, думаю, на него всё же будет направлен особый фокус подготовки.
Сейчас я планирую изменить свою работу на лыжах: мне нужно бегать быстрее и показывать высокую скорость чаще, чем я это делал в прошлом сезоне, потому что нужно выходить на более высокий уровень. По поводу стрельбы… Я сейчас изменил свою винтовку, думаю, это полезно. Конечно, тоже нужно стрелять быстрее, чем раньше, потому что многие атлеты работают на стрельбе быстрее меня, поэтому мне нужно улучшаться, чтобы иметь возможность с ними конкурировать», — приводит слова спортсмена Fondo Italia.
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