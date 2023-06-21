Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Э. Эберг — о болезни в конце прошлого сезона: не знаем, что это было. Это сильно повлияло

Э. Эберг — о болезни в конце прошлого сезона: не знаем, что это было. Это сильно повлияло
Аудио-версия:
Комментарии

Шведская биатлонистка Эльвира Эберг высказалась о болезни, которую перенесла в конце прошлого сезона.

«Понятно, что финал прошлого сезона получился не совсем таким, как я хотела. Я сделала перерыв в апреле именно для того, чтобы дать своему телу время на полноценное восстановление. После этого на тренировках я стала выглядеть лучше.

Мы с доктором говорили по поводу болезни, и мы не знаем, что это было. Я сделал тест на коронавирус, когда была больна, и он показал отрицательный результат, поэтому дело не в ковиде. Но симптомы напоминали постковид. Болезнь сильно на меня повлияла. Мы не знаем наверняка, что это было. Сложно сказать. Сейчас я чувствую себя хорошо. Тренировки проходят в обычном режиме», — приводит слова Эберг Expressen.

Материалы по теме
Эльвира Эберг: приоритетная задача на летней подготовке — увеличение скорости стрельбы
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023