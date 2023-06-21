Э. Эберг — о болезни в конце прошлого сезона: не знаем, что это было. Это сильно повлияло
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Шведская биатлонистка Эльвира Эберг высказалась о болезни, которую перенесла в конце прошлого сезона.
«Понятно, что финал прошлого сезона получился не совсем таким, как я хотела. Я сделала перерыв в апреле именно для того, чтобы дать своему телу время на полноценное восстановление. После этого на тренировках я стала выглядеть лучше.
Мы с доктором говорили по поводу болезни, и мы не знаем, что это было. Я сделал тест на коронавирус, когда была больна, и он показал отрицательный результат, поэтому дело не в ковиде. Но симптомы напоминали постковид. Болезнь сильно на меня повлияла. Мы не знаем наверняка, что это было. Сложно сказать. Сейчас я чувствую себя хорошо. Тренировки проходят в обычном режиме», — приводит слова Эберг Expressen.
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