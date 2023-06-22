Фабьен Клод — о доминировании Йоханнеса Бё: во всех видах спорта есть инопланетяне

Французский биатлонист Фабьен Клод высказался о доминировании норвежца Йоханнеса Бё в мужском биатлоне.

«Это характерно для всех видов спорта. Всегда есть инопланетяне. Разочаровывает ли это? Нет, это сильная мотивация. Перед стартом гонки ты всегда знаешь, что для тебя есть только одно место на подиуме. Нужно всегда быть конкурентоспособным», — приводит слова Клода Fondo Italia со ссылкой на Sportune.

Младший из братьев Бё блестяще выступил на чемпионате мира – 2023, который прошёл в Оберхофе (Германия). Он стал чемпионом мира в смешанной эстафете, спринте, пасьюте, индивидуальной гонке и сингл-миксте, а также завоевал серебро в эстафете и бронзу в масс-старте. Пять золотых медалей на одном ЧМ – абсолютный рекорд у мужчин. Также Йоханнес стал обладателем Кубка мира.