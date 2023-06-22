«Не удалось его обогнать». Мартен Фуркад опубликовал редкое фото с полугодовалым сыном
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Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира французский биатлонист Мартен Фуркад опубликовал редкое фото с единственным сыном Хьюго.
Хьюго – младший из детей Фуркада-младшего, он родился в ноябре 2022 года. У Мартена и его жены Элен есть две дочери – Манон и Инес.
«Не удалось его обогнать», — подписал фото Фуркад.
Фото: из личного архива Мартена Фуркада
Фуркад-младший — самый титулованный биатлонист в истории Франции. Также он занимает первое место в истории мирового биатлона по сумме заработанных призовых. Мартен объявил о завершении карьеры в марте 2020 года.
Также рекомендуем к просмотру видеоролик: «Самые громкие скандалы на чемпионатах мира по биатлону», где фигурируют и инциденты с Фуркадом.
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