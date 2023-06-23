Сильнейший биатлонист Новой Зеландии готовится перейти в сборную США

Ассоциация биатлона США (USBA) работает над переходом в состав команды 21-летнего новозеландца Кэмпбелла Райта, сообщила организация в своём «Твиттере». Процесс осуществляется вместе в сотрудничестве с самим спортсменом, Международным союзом биатлонистов (IBU), Олимпийским и Паралимпийским комитетом США (USOPC), Олимпийским комитетом Новой Зеландии, федераций биатлона Новой Зеландии и Международным олимпийским комитетом.

«USBA работает по этому вопросу с USOPC и IBU. Мы ценим поддержку и приверженность всех сторон завершению процесса», — сказал Джек Гирхарт, президент и исполнительный директор USBA.

Райт выступал за Новую Зеландию на Олимпийских играх – 2022 в Пекине, а незадолго до неё отметился 15-м место на этапе Кубка мира в Антерсельве. В этом году Райт стал чемпионом мира среди юниоров в спринте на соревнованиях в казахстанском Щучинске.