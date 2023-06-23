Сильнейший биатлонист Новой Зеландии готовится перейти в сборную США

Ассоциация биатлона США (USBA) работает над переходом в состав команды 21-летнего новозеландца Кэмпбелла Райта, сообщила организация в своём «Твиттере». Процесс осуществляется вместе в сотрудничестве с самим спортсменом, Международным союзом биатлонистов (IBU), Олимпийским и Паралимпийским комитетом США (USOPC), Олимпийским комитетом Новой Зеландии, федераций биатлона Новой Зеландии и Международным олимпийским комитетом.
«USBA работает по этому вопросу с USOPC и IBU. Мы ценим поддержку и приверженность всех сторон завершению процесса», — сказал Джек Гирхарт, президент и исполнительный директор USBA.
Райт выступал за Новую Зеландию на Олимпийских играх – 2022 в Пекине, а незадолго до неё отметился 15-м место на этапе Кубка мира в Антерсельве. В этом году Райт стал чемпионом мира среди юниоров в спринте на соревнованиях в казахстанском Щучинске.
- 23 июня 2023
-
02:24
- 22 июня 2023
-
19:51
-
18:51
-
15:39
-
11:41
- 21 июня 2023
-
15:21
-
12:09
-
11:07
-
10:25
- 20 июня 2023
-
19:53
- 19 июня 2023
-
13:20
- 18 июня 2023
-
16:49
-
12:28
-
12:13
-
11:58
-
09:42
- 17 июня 2023
-
18:57
-
18:35
-
16:19
-
09:40
-
09:21
- 16 июня 2023
-
12:40
- 15 июня 2023
-
00:42
- 14 июня 2023
-
22:43
-
09:26
- 13 июня 2023
-
23:15
-
21:49
-
19:32
-
00:25
- 12 июня 2023
-
23:32
-
11:31
- 11 июня 2023
-
18:24
-
13:53
-
10:55
-
10:37