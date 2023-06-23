Гигонна ответил на критику своего отсутствия в группе на старте подготовки сборной Франции

Французский биатлонист, двукратный чемпион мира Антонен Гигонна ответил на критику своего отсутствия в команде на старте подготовки сборной Франции. Во время первого сбора группы под руководством главного тренера французов Симона Фуркада спортсмен находился в велотуре по Хорватии вместе с младшим братом тренера, Мартеном Фуркадом.
«Я понимаю критику, потому что многие люди совсем не знают, как мы работаем. Федерация биатлона Франции не является нашим работодателем, мы сотрудничаем со сборной, с её руководством и тренерами. Это наши коллеги: получается, на той неделе мы работали удалённо.
Это всё равно был спортивный отпуск, не посещение клубов на Ибице. Симон Фуркад очень хорошо знал про наши планы, так как тоже ездил с нами пару лет назад. Он прекрасно понимает, что это полезно и совместимо с нашими целями», — приводит слова биатлониста Nordic Magazine.
Ранее Мартен Фуркад тоже ответил на критику в адрес спортсменов: он заявил, что они не были туристами, а совершали ежедневные спортивные заезды на 80 километров.
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