Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Тренер национальной команды Франции объяснил отсутствие Жулии Симон на летних сборах

Тренер национальной команды Франции объяснил отсутствие Жулии Симон на летних сборах
Комментарии

Тренер сборной Франции по биатлону Сириль Бурде рассказал, почему двукратная чемпионка мира, французская биатлонистка Жулия Симон пока не тренируется с национальной командой.

«Жулия пропускает сборы команды по личным причинам. Мы собираемся дать ей время, чтобы она могла психологически отдохнуть. Точной даты её возвращения в сборную нет, мы справляемся о её состоянии каждый день», — приводит слова Бурде Le Dauphine Libere.

Напомним, биатлонисты сборной Франции сегодня, 23 июня, завершают тренировочный сбор в Коррансон-ан-Веркоре. Симон не принимала участия и в предыдущем сборе национальной команды, который прошёл в начале июня.

По итогам прошлого сезона Жулия Симон стала победительницей общего зачёта Кубка мира по биатлону.

Материалы по теме
Гигонна ответил на критику своего отсутствия в группе на старте подготовки сборной Франции
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023