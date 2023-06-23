Тренер национальной команды Франции объяснил отсутствие Жулии Симон на летних сборах
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Тренер сборной Франции по биатлону Сириль Бурде рассказал, почему двукратная чемпионка мира, французская биатлонистка Жулия Симон пока не тренируется с национальной командой.
«Жулия пропускает сборы команды по личным причинам. Мы собираемся дать ей время, чтобы она могла психологически отдохнуть. Точной даты её возвращения в сборную нет, мы справляемся о её состоянии каждый день», — приводит слова Бурде Le Dauphine Libere.
Напомним, биатлонисты сборной Франции сегодня, 23 июня, завершают тренировочный сбор в Коррансон-ан-Веркоре. Симон не принимала участия и в предыдущем сборе национальной команды, который прошёл в начале июня.
По итогам прошлого сезона Жулия Симон стала победительницей общего зачёта Кубка мира по биатлону.
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