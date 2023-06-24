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Васильев заявил, что российской делегации не стоит ехать на Олимпиаду‑2024 на условиях МОК

Васильев заявил, что российской делегации не стоит ехать на Олимпиаду‑2024 на условиях МОК
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Советский биатлонист, двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поделился мыслями о том, стоит ли российской делегации принять участие в Олимпийских играх 2024 года на условиях МОК.

«Я считаю, вообще не надо туда ехать. Там будут очевидные провокации, там начнут засуживать наших спортсменов. Вспомните Мюнхен‑1972. А ведь тогда ситуация была намного лучше, чем сейчас. Так зачем же самим нарываться? Какая в этом необходимость?» – сказал Васильев в интервью «Матч ТВ».

На вопрос, если кто‑то захочет поехать индивидуально, выступив в статусе беженца, Дмитрий Васильев ответил: «Тогда те спортсмены, которые тренируются и готовятся за счёт государства, должны соблюдать корпоративную этику и слушать то, что им говорят. Может быть, это жёстко. Но я считаю, что справедливо. Если они поедут на Олимпиаду самостоятельно, вне рамок сборной России, то должны вернуть государству все деньги, которые были затрачены на их подготовку», – добавил Васильев.

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