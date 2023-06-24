Кентен Фийон Майе: ранее я придал Йоханнесу Бё энергии. Теперь он должен вернуть её мне
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Французский биатлонист, двукратный чемпион и трёхкратный серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года Кентен Фийон Майе высказался о планах на следующий сезон.
«Я намерен воспользоваться своим опытом и помощью товарищей по сборной, чтобы попытаться уничтожить норвежцев (улыбается). В прошлом сезоне я придал Йоханнесу Бё энергии, опередив его во время олимпийского сезона, и теперь он должен вернуть её мне, чтобы я мог добиться того же следующей зимой», — приводит слова Фийона Майе Nordic Magazine.
Напомним, в сезоне-2022/2023 Кубка мира Фийон Майе занял восьмое место в общем зачёте. Весной в руководстве национальной команды произошли перестановки — новым главным тренером сборной Франции стал Симон Фуркад.
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