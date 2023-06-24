Жаклен — о Симоне Фуркаде: новый тренер — вызов для всех, как и на любой работе

Французский биатлонист, четырёхкратный чемпион мира Эмильен Жаклен поделился мнением о новом тренере сборной Франции Симоне Фуркаде по итогам первого сбора команды.

«Обязательно со сменой тренера произойдут небольшие новшества, будь то на уровне стрельбы или физической подготовки. Но в нашем виде спорта остаются лыжи и стрельба, основа остается прежней. Новый тренер — это вызов для всех, как и на любой работе, когда вы меняете начальника, это мотивирует всех. Это то, что я чувствую на командном уровне», — приводит слова спортсмена издание Le Dauphiné Libéré.

В начале июня 2023 года сборная Франции провела первый тренировочный сбор. Как сообщал Симон Фуркад, он был предназначен для знакомства команды и разогрева перед серьёзной работой.