Майгуров — о расставании с «Газпромом»: хороший повод заняться поисками новых партнёров

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что ситуация с завершением контракта с «Газпромом» никак не отразится на выплатах спортсменам.

«Прежде всего должен сказать, что контракт с «Газпромом» составил в прошедшем сезоне 10—12% всех поступлений. Так что в любом случае мы продолжим работу по своим основным направлениям. Это поддержка регионов, проведение соревнований, выплата призовых и так далее. Менее значимые расходы придётся оптимизировать, но это хороший повод заняться поисками новых партнёров. Наверное, следует отметить и то, что «Газпром» в три или четыре раза сократил финансирование всего Олимпийского комитета России, а у ОКР он, как известно, является единственным спонсором. Но об этом никто не говорит, в то время как СБР у всех на слуху.

Сегодня мы имеем ситуацию, при которой очень важно, чтобы обе сотрудничающие стороны имели взаимную выгоду или как минимум оставались в нормальных рабочих отношениях, чтобы сотрудничество в любой момент можно было восстановить», — приводит слова Майгурова RT.