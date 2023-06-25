Дмитрий Васильев считает, что действия СБР ведут к регрессу

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о разрыве партнёрства между Союзом биатлонистов России (СБР) и ПАО «Газпром»
«Когда в СБР происходят бесконечные скандалы, причём небезосновательные, компании, которые спонсируют российский биатлон, не хотят иметь с этим ничего общего. Боюсь, как бы за уходом «Газпрома» не последовало расторжение договоров с другими спонсорами, что вполне логично в сложившейся ситуации. Все люди ошибаются, ничего в этом сверхъестественного нет, но если что-то происходит, нужно разговаривать — и с болельщиками, и со специалистами, проявляя таким образом как минимум уважение к ним. А СБР закрывается, нарушает закон, нарушает права спортсменов и никак это не комментирует. Это не может способствовать движению вперёд. Наоборот, это ведёт к регрессу.
Вне всякого сомнения, когда источник финансирования пропадает, это вызывает некоторую тревогу. Конечно, для спортсменов это очень печально, ведь они будут получать значительно меньше призовых за свои выступления, а может, и вообще в какой-то момент перестанут их получать», — приводит слова Васильева RT.
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