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Сергей Чепиков прокомментировал информацию о разрыве партнёрства между СБР и ПАО «Газпром»

Сергей Чепиков прокомментировал информацию о разрыве партнёрства между СБР и ПАО «Газпром»
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Двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону Сергей Чепиков высказался о разрыве партнёрства между СБР и ПАО «Газпром».

«Газпром» долгое время плодотворно сотрудничал с СБР. Компания очень сильно помогала федерации в материальном плане, ежегодно выделяла очень большие суммы, которые я не вправе называть. И потеря генерального спонсора, на мой взгляд, может негативно сказаться на деятельности федерации. Я не знаю позиции СБР по этой ситуации. Может быть, они ищут нового партнёра. Но вряд ли найдётся кто-то соответствующий уровню уходящей компании.

Повлияет ли это как-то на призовые спортсменов? Я думаю, нет: насколько мне известно, финансы на это выделяет Министерство спорта РФ», — приводит слова Чепикова RT.

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