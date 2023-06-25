Сергей Чепиков прокомментировал информацию о разрыве партнёрства между СБР и ПАО «Газпром»
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Двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону Сергей Чепиков высказался о разрыве партнёрства между СБР и ПАО «Газпром».
«Газпром» долгое время плодотворно сотрудничал с СБР. Компания очень сильно помогала федерации в материальном плане, ежегодно выделяла очень большие суммы, которые я не вправе называть. И потеря генерального спонсора, на мой взгляд, может негативно сказаться на деятельности федерации. Я не знаю позиции СБР по этой ситуации. Может быть, они ищут нового партнёра. Но вряд ли найдётся кто-то соответствующий уровню уходящей компании.
Повлияет ли это как-то на призовые спортсменов? Я думаю, нет: насколько мне известно, финансы на это выделяет Министерство спорта РФ», — приводит слова Чепикова RT.
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