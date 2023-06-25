Биатлонистка Клоэ Шевалье: я хочу иметь возможность вернуться на подиум
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Французская биатлонистка Клоэ Шевалье рассказала о планах на ближайший сезон и призналась, что она не задавалась вопросом о продолжении своей карьеры в качестве биатлонистки, в отличие от прошлого года.
«Результаты дают больше мотивации идти к лучшему и понимать, на что мы способны. Есть небольшой капитал уверенности, и я знаю, что мне нужно сделать, чтобы достичь вершины или ещё более высокого уровня.
Я хочу большего, и то, что я уже делала это, не значит, что я не собираюсь сделать это снова. Это большой вызов, чтобы спросить себя, смогу ли я стать лучше.
Я хочу иметь возможность вернуться на подиум и даже бежать на победу. Всегда есть эта медаль на чемпионатах мира, за которую нужно бороться», — приводит слова Шевалье Nordic Magazine.
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