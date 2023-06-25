Алимбекова-Смольская: хочется верить, что следующие ОИ пройдут с нашим участием

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова-Смольская выразила надежду на скорое возвращение белорусских спортсменов на международные соревнования.

«В Международный олимпийский день хочется вспомнить не только про успехи, а и про наши насыщенные дни на Играх. Для меня это были две непохожие на себя Олимпиады. По атмосфере, по накалу и результатам. Но те эмоции победы и поражения несравнимы ни с чем. Поэтому всем нам хочется верить, что следующие Олимпийские игры состоятся с нашим участием и на земле будет мир», — написала Алимбекова-Смольская на своей странице в социальных сетях.

Напомним, белорусские и российские атлеты отстранены от большинства международных турниров из-за ситуации на Украине. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил критерии, при соблюдении которых спортсмены из России и Беларуси смогут вернуться на международные старты в нейтральном статусе.