Ульяна Нигматуллина раскрыла необычное имя новорождённой дочери

Двукратный призёр Олимпиады-2022 в эстафетах, российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина (Кайшева) рассказала об ощущениях после рождения дочери.
«С каждым месяцем быть мамой всё интереснее. Очень здорово совершать поездки с Айной. Она уже в месяц летала со мной на учёбу в Сочи. Айна – достаточно распространённое в мире имя, оно встречается в арабских странах, в Скандинавии, в Японии. Узнали мы его случайно, в разговоре с друзьями.
Айна планирует ездить со мной всю подготовку и, надеюсь, на соревнования. Нам с Ильшатом (мужем и тренером. – Прим. «Чемпионата») помогают по очереди наши мамы. А Настя пока оставалась с Айной один раз, у неё достаточно плотный по времени график», — приводит слова Нигматуллиной пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).
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