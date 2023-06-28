Марте Рёйселанд — о беременности: было приятно сказать это вслух и показать свой живот

Трёхкратная олимпийская чемпионка, 13-кратная чемпионка мира по биатлону, норвежка Марте Рёйселанд прокомментировала новость о том, что готовится впервые стать матерью.

«Этой осенью моя жизнь изменится. Я ожидаю малыша. С нетерпением жду этого, и это будет совершенно новая жизнь по сравнению со спортом. Думаю, это будет прекрасно, и мне было приятно поделиться этой новостью, так как в последнее время мой живот стал довольно большим. Было приятно сказать это вслух и с гордостью показать свой живот», — приводит слова Рёйселанд TV2.

Напомним, 32-летняя Рёйселанд завершила карьеру по итогам сезона-2022/2023. Марте замужем за норвежским тренером Сверре Рёйселандом. В прошлом году он вошёл в штаб сборной Германии по биатлону.