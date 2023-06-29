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Биатлонистка Ульяна Нигматуллина будет тренироваться со сборной Татарстана

Биатлонистка Ульяна Нигматуллина будет тренироваться со сборной Татарстана
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Глава Федерации биатлона Татарстана Ильдар Нугманов сообщил, что биатлонистка Ульяна Нигматуллина будет готовиться к новому сезону с командой Татарстана под руководством личного тренера, которым является её муж.

«Июльские сборы Ульяна Нигматуллина проведёт в Ижевске под руководством личного тренера вместе с нашей командой, но по своему плану. Но если с нашей стороны ей потребуется помощь, то мы готовы её предоставить.

В Тюмени на сборе перед чемпионатом России мы также будем работать вместе. Ильшат работает с нами с лета. Он отвечает за функциональную подготовку мужчин, женщин, юниоров и юниорок. Также с ним советуются и набираются опыта юношеские тренеры», — приводит слова Нугманова Metaratings.

Напомним, ранее Нигматуллина перешла из сборной Удмуртской Республики в команду Тюменской области. В сборной Татарстана на должности тренера работает супруг биатлонистки Ильшат Нигматуллин.

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