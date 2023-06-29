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Суд над экс-главой IBU Андерсом Бессебергом начнётся в январе 2024 года

Суд над экс-главой IBU Андерсом Бессебергом начнётся в январе 2024 года
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Суд над бывшим президентом Международного союза биатлонистов (IBU) Андерсом Бессебергом пройдёт с 9 января по 16 февраля 2024 года в окружном суде Бускеруд, сообщает TV2.

Бессеберг обвиняется в коррупции в период с 2009 по 2018 годы, когда он занимал пост главы IBU. Ожидалось, что рассмотрение дела начнётся осенью текущего года, однако позже начало судебного процесса было решено перенести на начало следующего года.

Напомним, в апреле 2023 года стало известно, что 77-летний Бессеберг обвиняется прокуратурой Норвегии в получении нескольких дорогих часов, пользовании услугами женщин лёгкого поведения, которые оплачивали третьи лица, а также в согласии на бесплатные охотничьи поездки за границу. Ранее сообщалось, что вышеназванные подарки и услуги Бессеберг получал от российской стороны за сокрытие положительных допинг-тестов.

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