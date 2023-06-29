Симон Фуркад: сборная Франции может победить норвежцев, это наша цель

Главный тренер сборной Франции по биатлону Симон Фуркад рассказал о планах национальной команды на ближайшие сезоны.

«Если и будет революция, то она больше коснётся тренировок на огневом рубеже, нежели работы над физической формой. Нам нужен новый подход к стрельбе. Кульминацией нашего путешествия станут Олимпийские игры 2026 года в Италии. Но до тех пор путь каждого биатлониста сборной может быть разным. Наша цель — удовлетворить потребности каждого из наших спортсменов, чтобы они могли достичь высокого уровня.

Что касается норвежцев, прошлый сезон был для них исключительным. Но Франция может составить конкуренцию, мы можем их победить. Это наша цель на следующий сезон», — приводит слова Фуркада Nordic Magazine.