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Союз биатлонистов России оспорит решение суда присудить выплату бывшему аудитору

Союз биатлонистов России оспорит решение суда присудить выплату бывшему аудитору
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Союз биатлонистов России (СБР) оспорит решение суда о выплате двум юридическим лицам, оказывающим организации бухгалтерские и юридические услуги, более 10 миллионов рублей.

«СБР оспорит решение арбитражного суда, потому что у нас нет фактов того, что услуги по договору оказывались СБР не только на бумаге. К сожалению, после победы Виктора Майгурова на выборах президента СБР в 2020 году никаких документов по этому договору передано не было. Тогда аудиторская компания указала нам, что у СБР были выплаты, не подтверждённые документами. Мы запросили эти документы у непосредственных участников подписания договора — так и возник этот судебный процесс.

Оригинала договора мы так и не увидели — суду наши оппоненты смогли предъявить только фотокопии, которые исключают возможность проведения полноценной экспертизы. При этом форма договора — абонентская, то есть он был составлен таким образом, что СБР должен платить в любом случае, даже если услуги по договору не предоставлялись, а штраф при неоплате услуг вовремя практически удваивает расходы СБР», — приводит слова представителей пресс-службы СБР ТАСС.

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