Союз биатлонистов России оспорит решение суда присудить выплату бывшему аудитору

Союз биатлонистов России (СБР) оспорит решение суда о выплате двум юридическим лицам, оказывающим организации бухгалтерские и юридические услуги, более 10 миллионов рублей.
«СБР оспорит решение арбитражного суда, потому что у нас нет фактов того, что услуги по договору оказывались СБР не только на бумаге. К сожалению, после победы Виктора Майгурова на выборах президента СБР в 2020 году никаких документов по этому договору передано не было. Тогда аудиторская компания указала нам, что у СБР были выплаты, не подтверждённые документами. Мы запросили эти документы у непосредственных участников подписания договора — так и возник этот судебный процесс.
Оригинала договора мы так и не увидели — суду наши оппоненты смогли предъявить только фотокопии, которые исключают возможность проведения полноценной экспертизы. При этом форма договора — абонентская, то есть он был составлен таким образом, что СБР должен платить в любом случае, даже если услуги по договору не предоставлялись, а штраф при неоплате услуг вовремя практически удваивает расходы СБР», — приводит слова представителей пресс-службы СБР ТАСС.
- 30 июня 2023
-
16:43
-
16:09
- 29 июня 2023
-
22:19
-
16:43
-
16:22
-
14:08
-
11:15
-
10:26
- 28 июня 2023
-
18:51
-
14:53
-
09:47
- 26 июня 2023
-
17:58
-
15:55
- 25 июня 2023
-
13:26
-
11:20
-
10:31
-
02:44
-
01:25
-
00:56
- 24 июня 2023
-
23:12
-
20:51
-
19:15
-
18:29
-
16:02
-
11:42
-
00:05
- 23 июня 2023
-
19:12
-
16:52
-
09:51
-
02:24
- 22 июня 2023
-
19:51
-
18:51
-
15:39
-
11:41
- 21 июня 2023
-
15:21