«Можно ставить диагноз умалишённых». Васильев — о запрете россиянам соревноваться в Чехии

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал решение правительства Чехии запретить российским спортсменам участвовать в соревнованиях на территории страны. Также чешские власти запретили своим атлетам выступать на турнирах на территории России.

«Им можно ставить диагноз умалишённых. Они сейчас в своей злобе даже не понимают, как ещё побольнее нас укусить, навредить нам. Но это же всё бесполезно, всё равно придёт тот момент, когда они захотят с нами дружить снова. И как они будут отвечать за те действия, которые сейчас осуществляют? Это ничего общего с гуманитарной повесткой не имеет, поэтому жалко их — это ущербные и несчастные люди. Они просто оторваны от реальности, не понимают, что происходит в спорте.

За это всё нужно «благодарить» Томаса Баха, который полтора года назад призвал все международные федерации к тому, чтобы отстраняли российских спортсменов от международной деятельности. Это плоды его действий. Разрушить всё очень легко и просто, громко стукнуть дверью. А дальше как налаживать обратно? Господин Томас Бах войдёт в историю как уничтожитель олимпийского движения, которого через 5–10 лет уже может и не быть. Его последователи слепо копируют безумие, которое было объявлено.

Нам абсолютно не нужно обращать на это внимание. Даже если завтра скажут, что все санкции сняты, всё равно не надо ехать. Надо переждать эту ситуацию. Они должны дать своим действиям оценку и понимать, какой вред они нанесли спортивному движению. Сначала должна быть оценка, а потом уже нам принимать решение, участвовать или нет. Это продлится ещё немало времени. Нам просто нужно создавать свой формат — масштабный и основательный. Нам не нужно ждать у моря погоды. Это мы должны давать разрешение, кого пустить, а кого нет. А для этого нужно создавать свою структуру», — приводит слова Васильева «РИА Новости Спорт».