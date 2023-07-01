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«Так выглядят последствия полёта через руль велосипеда». Цветков — о падении на сборе

«Так выглядят последствия полёта через руль велосипеда». Цветков — о падении на сборе
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Российский биатлонист Максим Цветков опубликовал в своём официальном сообществе во «ВКонтакте» фотографию последствий падения с велосипеда во время тренировки на сборах в Беларуси — сломанную винтовку.

«Так выглядят печальные последствия полёта через руль велосипеда. Не совсем гладко складывается сбор. Будьте осторожны и берегите себя!» — подписал биатлонист фото.

Фото: Социальные сети Максима Цветкова

Некоторые подписчики удивились, почему спортсмен ехал на велосипеде с винтовкой, однако Максим Цветков пояснил, что биатлонисты используют этот транспорт для перемещения между объектами тренировочной базы. Но в большинстве люди поддержали спортсмена и писали, что винтовку можно исправить или приобрести новую, главное, что сам Цветков не пострадал.

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