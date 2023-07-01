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Носкова — о новых фотографиях: почему ещё не придумали чемпионаты по сну?

Носкова — о новых фотографиях: почему ещё не придумали чемпионаты по сну?
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Российская биатлонистка Екатерина Носкова иронично прокомментировала новую публикацию в своём профиле в социальных сетях. Спортсменка выложила новые фотографии, которые описала так: «Почему всё ещё не придумали чемпионаты по сну? Или придумали? Я думаю, что это моя дисциплина».

Фото: Социальные сети Екатерины Носковой

Фото: Социальные сети Екатерины Носковой

Коллега Носковой по сборной России по биатлону Алина Кудисова оценила юмор подруги: «Все хрустальные глобусы в этой дисциплине твои пожизненно», — прокомментировала она фотографии.

Екатерина Носкова — чемпионка России, бронзовый призёр юниорского чемпионата мира, трёхкратная чемпионка зимней Универсиады 2019 года. Она дебютировала на Кубке мира весной 2017 года в Хольменколлене (Норвегия), где провела две гонки и заняла 60-е место в спринте и 52-е — в гонке преследования.

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