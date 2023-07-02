Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Мартен Фуркад примет участие в любительской велогонке в рамках «Тур де Франс»

Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира французский биатлонист Мартен Фуркад выступит в любительской велогонке в рамках «Тур де Франс», сообщает Le Dauphine Libere.

Соревнования пройдут 9 июля. Дистанция гонки между Аннемассом и Морзином, которую предстоит преодолеть участникам, составит 157 км. Помимо Фуркада, участие в гонке бывший примут футболист Биксант Лизаразю, мотогонщик Лорис Баз, горнолыжник Антуан Денерья и действующие биатлонисты сборной Франции Эмильен Жаклен и Антонен Гигонна.

Фуркад-младший — самый титулованный биатлонист в истории Франции. Также он занимает первое место в истории мирового биатлона по сумме заработанных призовых. Мартен объявил о завершении карьеры в марте 2020 года.