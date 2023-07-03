Бьорндален — о биатлоне: этот спорт изменил мою жизнь: это была моя мечта с 12 лет

3 июля 1993 года был основан Международный союз биатлонистов (IBU), прошло ровно 30 лет с того знаменательного события. Восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален рассказал о свой мечте в профессиональном спорте.
«Я мечтал об этом в 12 лет. В то время я был фермером и не хотел им остаться в будущем. Я хотел жить за счёт биатлона и стать лучшим биатлонистом в мире. В 12 лет я ещё не знал, что это изменит мою жизнь. Мечта была, и она сбылась. Я был на 100% уверен, что выиграю чемпионат мира, но 40 медалей или 13 олимпийских медалей – никогда в жизни я не мог об этом подумать! Никогда! Или столько побед на Кубке мира! Никогда. Но этот спорт изменил мою жизнь: это была моя мечта с 12 лет!» – приводит слова Бьорндалена Международный союз биатлонистов.
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