Бьорндален — о занятиях с ментальным тренером: федерация думала, что я сошёл с ума

Восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален рассказал, как начинал работать над своим ментальным здоровьем.

«Я считаю, что очень важно иметь смелость идти своим путём. Моя федерация не понимала, зачем мне нужен ментальный тренер. Сейчас это вполне нормально, но в 1996 году они думали, что я сошёл с ума. Я был огромным талантом в спорте на выносливость: огромные возможности, лёгкий и сильный для своего веса тела… Но моё ментальное состояние было не очень хорошим. Я познакомился с отставным прыгуном с трамплина из Викерсунда, который сказал, что я должен созвониться с одним из его друзей. Я постоянно болел и нуждался в уборке в гостиничном номере, чтобы оставаться здоровым. Он сказал мне, что этот парень может помочь мне с подходящей техникой, но это стало не самым главным. Я получил пылесос, а этот человек стал моим ментальным тренером с 1996 года до сегодняшнего дня. У этого парня был небольшой опыт в спорте, фактически нулевой. Но у него была система, как достичь цели, как выстроить путь к успеху. Я учил его спорту, а он показывал мне путь. Я пошёл к этому парню за пылесосом, не думая о том, что он станет моим ментальным тренером. Это была чистая удача», – приводит слова Бьорндалена Международный союз биатлонистов.