Биатлонистка Грухвина: только лыжники могут сказать, что на стрельбище лежишь и отдыхаешь

Российская спортсменка Анна Грухвина, ранее перешедшая из лыжных гонок в биатлон, рассказала о разнице в подготовке лыжников и биатлонистов.
«Руки от усталости пока не дрожат (смеётся). Но на первом сборе в Раубичах мне удавалось после обеда поспать только 30 минут, хотя в лыжах по два часа спала. Работа другая, её больше. На стрельбище – час, основная тренировка – три часа. В сумме уже четыре часа работы. Если кто-то думает, что на стрельбище ты просто лежишь и отдыхаешь, так, наверное, только лыжники могут сказать. Я и сама почти так же раньше думала. За час работы с оружием усталость накапливается, потому что всё время в напряжении. Особенно это сказывается в конце тренировочного микроцикла», — сказала Грухвина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
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