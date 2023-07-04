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Анна Грухвина — о переходе в биатлон: с Шашиловым разговор короткий получился, минутки три

Анна Грухвина — о переходе в биатлон: с Шашиловым разговор короткий получился, минутки три
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Российская спортсменка Анна Грухвина объяснила, как состоялся её переход из лыжных гонок в биатлон.

«До меня дошла информация, что меня хотят видеть в группе сборной России по биатлону. Но не у Шашилова. Однако никаких официальных предложений не поступало. Про возможный переход в биатлон со мной заговорила Луиза Николаевна Носкова, руководитель олимпийского совета Тюменской области, директор моей родной ОСШОР. Я как раз была в Кировске на финале Кубка России по лыжным гонкам.

Мы хорошо поговорили с Луизой Николаевной, она предложила мне попробовать себя в биатлоне. После этого разговора со мной связался главный тренер сборной Тюменской области по биатлону Максим Владимирович Кугаевский. Он объяснил мне, что в биатлоне меня действительно ждут. Максим Владимирович подчеркнул, что он был бы за то, чтобы я перешла в группу к Михаилу Викторовичу Шашилову. Я пообещала Кугаевскому, что после финала Кубка России сама наберу Шашилову и поговорю с ним.

В итоге набрала. Но разговор короткий получился. Он уже был в курсе и ждал моего звонка. «Ну что, будем пробовать биатлон?» — «Будем!» Минутки три поговорили о деталях, и всё», — сказала Грухвина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

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