Жулию Симон обвинили в мошенничестве с кредитными картами

Французская биатлонистка, обладательница Кубка мира в общем зачёте по итогам сезона-2022/2023 Жулия Симон получила две жалобы на мошенничество с кредитными картами. Одна из них написана коллегой спортсменки по национальной команде — Жюстин Бреза-Буше.

Случаи мошенничества, по данным L'Équipe, произошли на лыжероллерном фестивале Blinkfestivalen в 2022 году, который проходил в Норвегии. Сообщается, что Симон воспользовалась кредитной картой Бреза-Буше, чтобы оплатить покупки в интернете: речь идёт о сумме около € 1-2 тыс., потраченных на спортивные камеры типа GoPro. Бреза-Буше обращалась к Федерации лыжного спорта Франции ещё прошлой зимой, однако не получила ответа и решила выдвинуть официальные обвинения.

Дисциплинарное разбирательство уже было проведено, однако решение принято не было, так как у французской федерации нет полномочий для расследования. Однако, по данным французских СМИ, это обвинение и является причиной отсутствия Жулии Симон на централизованной подготовке сборной Франции.

Спортсменка получит возможность выступить на судебном процессе в конце лета. Сама Жулия Симон обвинения в мошенничестве отвергает.