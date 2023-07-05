Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Суд отказал в удовлетворении иска о нелегитимности устава Союза биатлонистов России

Хамовнический суд Москвы не удовлетворил иск о нелегитимности устава Союза биатлонистов России (СБР). Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте организации.

В исковом заявлении бывший председатель совета СБР Александр Еслев требовал «признать недействующими положения устава СБР, противоречащие законодательству РФ до момента приведения в соответствие с законами РФ и регистрацией их Минюстом РФ» и «прекратить полномочия совета СБР с момента регистрации новой редакции устава СБР».

В пресс-релизе сказано: «Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд решил: В удовлетворении исковых требований фио (Еслева А.И.) к Общероссийской общественной организации «Союз биатлонистов» об оспаривании решения, признании права, признании недействительными положений Устава – отказать».