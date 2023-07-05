Суд отказал в удовлетворении иска о нелегитимности устава Союза биатлонистов России

Хамовнический суд Москвы не удовлетворил иск о нелегитимности устава Союза биатлонистов России (СБР). Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте организации.
В исковом заявлении бывший председатель совета СБР Александр Еслев требовал «признать недействующими положения устава СБР, противоречащие законодательству РФ до момента приведения в соответствие с законами РФ и регистрацией их Минюстом РФ» и «прекратить полномочия совета СБР с момента регистрации новой редакции устава СБР».
В пресс-релизе сказано: «Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд решил: В удовлетворении исковых требований фио (Еслева А.И.) к Общероссийской общественной организации «Союз биатлонистов» об оспаривании решения, признании права, признании недействительными положений Устава – отказать».
- 5 июля 2023
-
13:50
-
10:16
-
09:26
- 4 июля 2023
-
15:06
-
15:00
-
11:30
-
11:05
-
10:40
-
10:15
-
09:50
-
08:15
- 3 июля 2023
-
11:47
-
11:31
-
11:18
- 2 июля 2023
-
12:25
- 1 июля 2023
-
18:09
-
17:12
- 30 июня 2023
-
18:45
-
16:43
-
16:09
- 29 июня 2023
-
22:19
-
16:43
-
16:22
-
14:08
-
11:15
-
10:26
- 28 июня 2023
-
18:51
-
14:53
-
09:47
- 26 июня 2023
-
17:58
-
15:55
- 25 июня 2023
-
13:26
-
11:20
-
10:31
-
02:44