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Экхофф — об обвинениях в мошенничестве в адрес Симон: надеюсь, что это неправда

Экхофф — об обвинениях в мошенничестве в адрес Симон: надеюсь, что это неправда
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Норвежская биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка Тириль Экхофф отреагировала на обвинения в адрес французской биатлонистки Жулии Симон.

Ранее сообщалось, что на Симон было подано две жалобы на мошенничество с кредитными картами. Одна из них написана коллегой спортсменки по национальной команде — Жюстин Бреза-Буше.

«Думаю, это особенная ситуация, которая влияет на атмосферу в команде. Если ты берёшь банковскую или кредитную карточку взаймы — это одно дело, но если ты ею злоупотребляешь, это совсем другое дело. Это приводит к серьёзному конфликту и недоверию между людьми. Мы не знаем, что именно произошло, но всё это кажется мне очень странным.

Я надеюсь, что это неправда. Я знаю обеих биатлонисток и не думаю, что что-то было сделано специально, но довольно драматично, когда это попадает в СМИ и становится достоянием общественности. Это действительно больно видеть», — приводит слова Экхофф TV2.

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