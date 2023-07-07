Антонен Гигонна: в этом сезоне я хочу получать удовольствие от гонок всю зиму

Французский биатлонист Антонен Гигонна рассказал о целях на сезон-2023/2024, а также объяснил, почему пропустил первый тренировочный сбор команды Франции под руководством нового главного тренера, Симона Фуркада.

«Не обязательно тренироваться с начала лета, однако в долгосрочной перспективе наличие двух новых тренеров в сборной станет дополнительным источником мотивации. Именно молодые спортсмены группы посоветовали федерации назначить Симона Фуркада главным тренером: они считали, что он соответствует этой должности. Я хотел бы это выяснить. Думаю, смена тренеров обязательно придаст динамизма: так было в прошлом году у женщин и пять лет назад — у нас. Тогда я провёл свой лучший сезон. С новыми тренерами нужно общаться постоянно и ежедневно: это то, чего нам не хватало в работе с предыдущими тренерами.

Я немного отстаю в форме от сокомандников, но я уже давно так работаю. Это восходит к 2013 году. Я часто пропускал первый этап сборов. С годами, опытом и уверенностью я точно знаю, что смогу добиться хорошей формы до первых соревнований.

Не скрываю своих целей: в этом сезоне я хочу получать удовольствие от гонок в течение всей зимы. Ясно, что мне нужно иметь возможность быстро восстанавливаться по ходу сезона, чтобы ко мне было меньше вопросов в плане стрельбы. У меня инстинктивная стрельба, которая может быть быстрой. Когда этого не происходит, я начинаю задаваться вопросами — как позитивными, так и негативными. Цель состоит не в том, чтобы скрыть их, а в том, чтобы научиться с ними жить и направлять энергию в нужное русло», — приводит слова биатлониста издание Nordic Magazine.