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«Жизнь ещё никогда не была лучше». Йоханнес Бё сообщил, что во второй раз стал отцом

«Жизнь ещё никогда не была лучше». Йоханнес Бё сообщил, что во второй раз стал отцом
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Пятикратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, норвежский биатлонист Йоханнес Бё сообщил, что во второй раз стал отцом. Жена спортсмена Хедда Дэли Бё родила ему дочь, которую назвали София.

«София здесь, и жизнь ещё никогда не была лучше», — подписал трогательное фото младший Бё.

Фото: из личного архива Йоханнеса Бё

Йоханнес и Хедда сыграли свадьбу в конце июня 2018 года. 13 января 2020-го они впервые стали родителями. На свет появился мальчик, которого назвали Густавом.

Младший из братьев Бё блестяще выступил на чемпионате мира – 2023, который прошёл в Оберхофе (Германия). Он стал чемпионом мира в смешанной эстафете, спринте, пасьюте, индивидуальной гонке и сингл-миксте, а также завоевал серебро в эстафете и бронзу в масс-старте. Пять золотых медалей на одном ЧМ – абсолютный рекорд у мужчин. Также Йоханнес стал обладателем Кубка мира.

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