«Жизнь ещё никогда не была лучше». Йоханнес Бё сообщил, что во второй раз стал отцом

Пятикратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, норвежский биатлонист Йоханнес Бё сообщил, что во второй раз стал отцом. Жена спортсмена Хедда Дэли Бё родила ему дочь, которую назвали София.
«София здесь, и жизнь ещё никогда не была лучше», — подписал трогательное фото младший Бё.
Фото: из личного архива Йоханнеса Бё
Йоханнес и Хедда сыграли свадьбу в конце июня 2018 года. 13 января 2020-го они впервые стали родителями. На свет появился мальчик, которого назвали Густавом.
Младший из братьев Бё блестяще выступил на чемпионате мира – 2023, который прошёл в Оберхофе (Германия). Он стал чемпионом мира в смешанной эстафете, спринте, пасьюте, индивидуальной гонке и сингл-миксте, а также завоевал серебро в эстафете и бронзу в масс-старте. Пять золотых медалей на одном ЧМ – абсолютный рекорд у мужчин. Также Йоханнес стал обладателем Кубка мира.
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