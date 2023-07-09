Мартен Фуркад поздравил Йоханнеса Бё с рождением дочери

Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира французский биатлонист Мартен Фуркад поздравил титулованного норвежца Йоханнеса Бё с рождением второго ребёнка.

Напомним, вчера, 8 июля Йоханнес сообщил, что его супруга Хедда родила ему дочь, которую назвали София. Йоханнес и Хедда сыграли свадьбу в конце июня 2018 года. 13 января 2020-го они впервые стали родителями. На свет появился мальчик, которого назвали Густавом.

«Поздравляю», — написал Фуркад в социальных сетях, добавив эмодзи «смайлик с глазами-сердцами».

Бё-младший блестяще выступил на чемпионате мира – 2023, который прошёл в Оберхофе (Германия). Он стал чемпионом мира в смешанной эстафете, спринте, пасьюте, индивидуальной гонке и сингл-миксте, а также завоевал серебро в эстафете и бронзу в масс-старте. Пять золотых медалей на одном ЧМ – абсолютный рекорд у мужчин. Также Йоханнес стал обладателем Кубка мира.