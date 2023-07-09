Мартен Фуркад поздравил Йоханнеса Бё с рождением дочери

Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира французский биатлонист Мартен Фуркад поздравил титулованного норвежца Йоханнеса Бё с рождением второго ребёнка.
Напомним, вчера, 8 июля Йоханнес сообщил, что его супруга Хедда родила ему дочь, которую назвали София. Йоханнес и Хедда сыграли свадьбу в конце июня 2018 года. 13 января 2020-го они впервые стали родителями. На свет появился мальчик, которого назвали Густавом.
«Поздравляю», — написал Фуркад в социальных сетях, добавив эмодзи «смайлик с глазами-сердцами».
Бё-младший блестяще выступил на чемпионате мира – 2023, который прошёл в Оберхофе (Германия). Он стал чемпионом мира в смешанной эстафете, спринте, пасьюте, индивидуальной гонке и сингл-миксте, а также завоевал серебро в эстафете и бронзу в масс-старте. Пять золотых медалей на одном ЧМ – абсолютный рекорд у мужчин. Также Йоханнес стал обладателем Кубка мира.
- 9 июля 2023
-
11:45
- 8 июля 2023
-
16:47
-
13:02
-
11:18
- 7 июля 2023
-
13:26
-
09:30
- 6 июля 2023
-
13:42
- 5 июля 2023
-
16:54
-
16:00
-
13:50
-
10:16
-
09:26
- 4 июля 2023
-
15:06
-
15:00
-
11:30
-
11:05
-
10:40
-
10:15
-
09:50
-
08:15
- 3 июля 2023
-
11:47
-
11:31
-
11:18
- 2 июля 2023
-
12:25
- 1 июля 2023
-
18:09
-
17:12
- 30 июня 2023
-
18:45
-
16:43
-
16:09
- 29 июня 2023
-
22:19
-
16:43
-
16:22
-
14:08
-
11:15
-
10:26