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Словацкая биатлонистка Ивона Фиалкова завершила карьеру в возрасте 28 лет

Словацкая биатлонистка Ивона Фиалкова завершила карьеру в возрасте 28 лет
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28-летняя словацкая биатлонистка Ивона Фиалкова объявила о завершении профессиональной карьеры.

«Совсем непросто принять решение о завершении спортивной карьеры, поэтому я сообщаю об этом только сейчас, в середине лета. Моя карьера профессиональной спортсменки подошла к концу. Я приняла это решение по личным причинам и по состоянию здоровья. Спорт высоких достижений был моей жизнью до этого момента, и, признаюсь, я часто чувствовала, что отдаю ему больше, чем получаю взамен в виде результатов. Теперь пришло время перейти на другую сторону. Интересно, как оно там будет. Увидимся», — написала Фиалкова на своей странице в социальных сетях.

Напомним, ранее старшая сестра Ивоны Паулина Фиалкова объявила, что ждёт ребёнка.

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