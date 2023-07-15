Словацкая биатлонистка Ивона Фиалкова завершила карьеру в возрасте 28 лет
Поделиться
28-летняя словацкая биатлонистка Ивона Фиалкова объявила о завершении профессиональной карьеры.
«Совсем непросто принять решение о завершении спортивной карьеры, поэтому я сообщаю об этом только сейчас, в середине лета. Моя карьера профессиональной спортсменки подошла к концу. Я приняла это решение по личным причинам и по состоянию здоровья. Спорт высоких достижений был моей жизнью до этого момента, и, признаюсь, я часто чувствовала, что отдаю ему больше, чем получаю взамен в виде результатов. Теперь пришло время перейти на другую сторону. Интересно, как оно там будет. Увидимся», — написала Фиалкова на своей странице в социальных сетях.
Напомним, ранее старшая сестра Ивоны Паулина Фиалкова объявила, что ждёт ребёнка.
Материалы по теме
Комментарии
- 15 июля 2023
-
13:00
-
11:42
- 11 июля 2023
-
14:32
- 10 июля 2023
-
22:41
- 9 июля 2023
-
13:28
-
11:45
- 8 июля 2023
-
16:47
-
13:02
-
11:18
- 7 июля 2023
-
13:26
-
09:30
- 6 июля 2023
-
13:42
- 5 июля 2023
-
16:54
-
16:00
-
13:50
-
10:16
-
09:26
- 4 июля 2023
-
15:06
-
15:00
-
11:30
-
11:05
-
10:40
-
10:15
-
09:50
-
08:15
- 3 июля 2023
-
11:47
-
11:31
-
11:18
- 2 июля 2023
-
12:25
- 1 июля 2023
-
18:09
-
17:12
- 30 июня 2023
-
18:45
-
16:43
-
16:09
- 29 июня 2023
-
22:19
Партнерский контент