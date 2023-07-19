Мартен Фуркад — о возможном проведении ОИ-2030 во Франции: давайте воспользуемся шансом
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Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира французский биатлонист Мартен Фуркад высказался о совместной заявке двух французских регионов на проведение Олимпийских игр — 2030.
«Благодаря нашей культуре зимних видов спорта, нашей окружающей среде и нашим спортсменам мы можем предоставить хорошую заявку и принять Олимпийские игры, адаптированные к нашим социальным и климатическим условиям. Давайте воспользуемся этим шансом», — приводит слова Фуркада Ski-Nordique.
Напомним, регионы Овернь — Рона — Альпы и Прованс — Альпы — Лазурный Берег ранее объявили, что намерены подать совместную заявку на проведение зимних Олимпийских игр в Международный олимпийский комитет (МОК).
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