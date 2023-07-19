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Устюгов рассказал о проблемах со здоровьем на заседании CAS

Устюгов рассказал о проблемах со здоровьем на заседании CAS
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Российский биатлонист Евгений Устюгов, завершивший профессиональную карьеру в 2014 году, рассказал о проблемах со здоровьем на заседании CAS (Спортивный арбитражный суд), которое состоялось 13 июля. Спортсмен отметил, что испытывает недомогания в связи с генетически повышенным уровнем гемоглобина.

«Сколько бы тестов я ни сдавал, все они были отрицательные. Пересдавал несколько раз. Не буду врать, я видел спортсменов с таким же высоким уровнем гемоглобина. Не буду называть страны и имена этих людей. Тем не менее они присутствуют, но почему-то рассматривают только моё дело. Я за ночь просыпаюсь минимум раз в час. Любой терапевт поймёт, когда онемевают пальцы на ногах, на руках. Каждый раз приходится просыпаться и чувствовать эти боли. Стоит мне постоять на одном месте босиком на асфальте или на полу, у меня ноги выглядят как у инвалида или трупа, полностью синие, переполненные гемоглобином. Крайний раз на ферритин, к сожалению, я сдавал в 2020 году. Три года назад он был свыше 250, сейчас он доходит до 499», — приводит слова Устюгова по видеосвязи на заседании суда «РИА Новости».

Спортивным арбитражным судом рассматривалась апелляция спортсмена на решение IBU (Международный союз биатлонистов), принятое в феврале 2020 года. Тогда Устюгов был признан виновным в нарушении антидопинговых правил, лишён золотой медали Олимпиады-2014 в Сочи и дисквалифицирован на два последующих года, несмотря на факт завершения карьеры.

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