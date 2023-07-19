«Лето». Мартен Фуркад опубликовал трогательное фото с подросшей дочкой

Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира французский биатлонист Мартен Фуркад опубликовал трогательное фото с одной из своих дочерей, которую зовут Инес.
«Лето», — подписал снимок Фуркад.
Фото: из личного архива Мартена Фуркада
Напомним, в ноябре 2022 года Фуркад в третий раз стал отцом, супруга Элен родила ему первого сына, которого назвали Хьюго. Также у пары подрастает дочь Манон.
Фуркад-младший объявил о завершении карьеры в марте 2020 года. Мартен по-прежнему занимает первое место в истории биатлона по сумме заработанных призовых. В 2022 году он был избран членом Международного олимпийского комитета (МОК) как представитель комиссии спортсменов. В свою очередь, родной брат Мартена Симон этой весной возглавил мужскую сборную Франции по биатлону.
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