«Время выявляет двойственные натуры». Ишмуратова жёстко раскритиковала позицию Исинбаевой

Двукратная олимпийская чемпионка, пятикратная чемпионка мира в эстафетах, российская биатлонистка Светлана Ишмуратова жёстко отреагировала на заявления двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой о номинальности её российских воинских званий и государственных наград.

«Это всё напоминает её высказывания, когда у нас голосовали за поправки в Конституцию, и Елена высказалась, что, вот, она впервые открыла Конституцию и прочитала, и вообще какая интересная это книга. Это всё вызывало горькую улыбку. Вот нынешнее заявление, мне кажется, из той серии, что она сказала тогда, только в сотню раз хуже.

Время СВО расставляет всё по местам, выявляет двойственные натуры. Ну как вообще человек получает очередное воинское звание, государственные награды из рук министра обороны, фотографируется в военной форме, но потом заявляет такое? Это нонсенс. Конечно, очень жаль, что такое вообще происходит. Лена в разных статусах входила в разные организации, везде её принимали с радостью.

С 2015 года Елена в ЦСКА. Подписала контракт. В 2018 году, когда госслужащим запретили иметь недвижимость за границей, её попросили снять погоны и перейти на гражданскую должность. Всё это время исправно получала зарплату.

Стыдно не понимать того, что сейчас она совершает. Потому что такой вот поступок бросает тень на других наших спортсменов, которые верой и правдой служат стране. Не хочется, чтобы из за Елены Исинбаевой потом всех сваливали в одну кучу. И хотелось бы пожелать, чтобы повнимательнее присматривались к людям, которым предстоит представлять нашу страну в различных организациях, в том числе и международных. Нужно доверить отстаивать интересы страны достойным спортсменам, которые действительно преданы Родине, а не вертихвостам, которые сегодня говорят одно, а завтра совсем другое», — приводит слова Ишмуратовой «Матч ТВ».