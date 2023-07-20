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«Выходные всей жизни». Йоханнес Дале опубликовал фотографии со своей свадьбы

«Выходные всей жизни». Йоханнес Дале опубликовал фотографии со своей свадьбы
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Серебряный и бронзовый призёр чемпионата мира – 2021, победитель этапа Кубка мира, норвежский биатлонист Йоханнес Дале опубликовал в социальных сетях фото со своей свадьбы. Избранницей 26-летнего норвежца стала бывшая биатлонистка Кристина Скьевдаль.

«Выходные всей жизни. Это были совершенно фантастические дни с соответствующими людьми! О лучшем празднике мы и не могли мечтать», — подписал фото Дале.

В прошедшем сезоне-2022/2023 Дале занял 7-е место в общем зачете Кубка мира. Однако Йоханнес провалил, важный олимпийский сезон-2021/2022: Йоханнес начинал его в основной команде, однако из-за низких результатов был отправлен на Кубок IBU. Он не смог вернуться на Кубок мира до старта Олимпиады-2022 и пропустил Игры.

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