Тарьей Бё опубликовал милое видео, на котором рыбачит вместе с годовалым сыном

Трёхкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Тарьей Бё опубликовал в социальных сетях милый контент с семейного отдыха. Тарьей вместе с супругой Гитой Симонсен и сыном Ароном, который родился 23 сентября 2022 года, порыбачили на надувной лодке.

Фото: из личного архива Тарьея Бё

«Наслаждаемся летом… Но биатлон никогда не уходит далеко», — подписал фото старший Бё.

Старший Бё завершил сезон-2022/2023 на шестой строчке общего зачёта Кубка мира, обладателем трофея стал его младший брат Йоханнес. На чемпионате мира – 2023, который прошёл в Оберхофе (Германия), Тарьей завоевал две медали – серебро в спринтерской гонке (проиграл лишь брату Йоханнесу) и серебро в мужской эстафете.

Бё, которому в июле исполнится 35 лет, попал в состав сборной Норвегии для подготовки к сезону-2023/2024.