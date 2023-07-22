Фийон Майе: после завершения карьеры хотел бы принять участие в больших велогонках

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе признался, что хотел бы попробовать свои силы в велоспорте после завершения карьеры биатлониста.

«Чтобы быть успешным в велоспорте, нужно много этим заниматься, а сейчас из-за своей подготовки к сезону я не могу этого сделать. Но после завершения карьеры, когда у меня появится время, я хочу поставить перед собой задачу принять участие в нескольких больших велогонках. Хочу сделать это, чтобы увидеть, на что я способен, не обязательно претендуя на то, чтобы стать профессионалом. Просто хочу тренироваться, участвовать в крупных соревнованиях, чтобы увидеть, чего я стою», — приводит слова Фийона Майе Eurosport.

Ранее Фийон Майе посетил многодневку «Тур де Франс» в качестве зрителя.