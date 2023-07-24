Латыпов — о поездках на сборы: семья сильно тоскует, но все привыкли
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Российский биатлонист Эдуард Латыпов признался, что редко видится с семьёй.
«Сколько дней провёл с семьёй во время сборов? В районе 15 апреля я приехал домой, а ориентировочно 20 мая мы уже поехали на первый сбор. Вот и получается — чуть больше 30 дней. За год месяцев девять находимся на сборах. Семья сильно тоскует, но все привыкли. Многие моменты взросления дочери, к сожалению, я не видел. Когда ты спортсмен — это неизбежность. Это минус нашей профессии, так скажем. Мало времени, очень мало… По телефону это не восполнишь, это не то», — сказал Латыпов в интервью «Матч ТВ».
Но Олимпийских играх 2022 года в Пекине Латыпов выиграл три бронзовые медали. Также он становился бронзовыми призёром чемпионата мира в 2021 году.
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