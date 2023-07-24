«Он – часть истории ЦСКА». Биатлонист Латыпов – о переходе Фернандеса в «Зенит»

Трёхкратный бронзовый призёр Олимпиады-2022 по биатлону Эдуард Латыпов оценил нашумевший переход бывшего футболиста ПФК ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит».

«Мне кажется, иностранцам нет разницы, какие цвета защищать. Это наши ребята никогда так не сделают, а иностранцам предложили улучшенные условия, вот они и переходят. Тем более Фернандес ушёл к своим, к бразильским корешам. Осуждать, конечно, не стану, потому что всегда есть много нюансов, которые мы не знаем.

Мне в целом без разницы. Зиньковский ушёл из «Крыльев» в «Спартак» в своё время, разве я должен сказать: «Ах, ты кинул Самару?» Это его жизнь и его карьера. Ну и на того же Фернандеса зачем обижаться? Он 10 лет отыграл в ЦСКА, он часть истории клуба. Теперь ему захотелось вот так. С бразильцами из «Зенита» ему, может быть, комфортнее. Может, у него братья троюродные там играют (смеётся). Я переживаю за ЦСКА — но перешёл и перешёл.

Но, кажется, болельщики не поймут его переход, не будут любить его за такой поступок. У нас в России такое не любят, когда говоришь одно, а делаешь другое. Так что он попал по-крупному (смеётся). Но всё же в глубине души надеюсь, что болельщики когда-нибудь ему это простят. Марио отдавал всего себя как в ЦСКА, так и в сборной России.

Повторюсь, он — часть истории. В любом случае он круто играл, пахал! Был одним из моих любимых футболистов в сборной, ну реально. Из-за этого хотелось бы, чтобы к нему было меньше негатива», — приводит слова Латыпова «Матч ТВ».