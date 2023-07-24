Эдуард Латыпов: хотелось бы месяц побыть в группе с норвежскими биатлонистами

Трёхкратный бронзовый призёр Олимпиады-2022 по биатлону Эдуард Латыпов рассказал, с кем не из своей группы хотел бы потренироваться.

«С норвежскими биатлонистами хотелось бы. Где-то месяц в группе побыть. Хочется выцепить нюансы и потом использовать их для себя», — приводит слова Латыпова «Матч ТВ».

На прошедших Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) уроженец Камышлы (Самарская область) Латыпов завоевал три бронзовые медали: в смешанной эстафете, гонке преследования и мужской эстафете. Это лучший показатель среди российских биатлонистов.

Латыпов, как и другие российские биатлонисты, полностью пропустил международный сезон-2022/2023 из-за бана. Эдуард стал обладателем титула на альтернативном турнире – Кубке Содружества.