Эдуард Латыпов: хотелось бы месяц побыть в группе с норвежскими биатлонистами
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Трёхкратный бронзовый призёр Олимпиады-2022 по биатлону Эдуард Латыпов рассказал, с кем не из своей группы хотел бы потренироваться.
«С норвежскими биатлонистами хотелось бы. Где-то месяц в группе побыть. Хочется выцепить нюансы и потом использовать их для себя», — приводит слова Латыпова «Матч ТВ».
На прошедших Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) уроженец Камышлы (Самарская область) Латыпов завоевал три бронзовые медали: в смешанной эстафете, гонке преследования и мужской эстафете. Это лучший показатель среди российских биатлонистов.
Латыпов, как и другие российские биатлонисты, полностью пропустил международный сезон-2022/2023 из-за бана. Эдуард стал обладателем титула на альтернативном турнире – Кубке Содружества.
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