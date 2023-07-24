«Грустная история». Кентен Фийон Майе высказался о ситуации вокруг Жулии Симон
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Двукратный олимпийский чемпион 2022 года, обладатель «Большого хрустального глобуса», французский биатлонист Кентен Фийон Майе высказался об обвинениях в адрес соотечественницы, двукратной чемпионки мира Жулии Симон.
Ранее сообщалось, что на Симон были поданы две жалобы на мошенничество с кредитными картами. При этом одну из них написала коллега спортсменки по национальной команде — Жюстин Бреза-Буше. Спортсменка получит возможность выступить на судебном процессе в конце лета. Сама Симон обвинения в мошенничестве опровергает.
«Я не могу толком высказаться по этому поводу, потому что правосудие ещё не восторжествовало. Это грустная история. Надеюсь, она не сильно запятнает наш спорт», — приводит слова Кентена L'Équipe.
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